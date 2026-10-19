Почти 17 тысяч москвичей получили квартиры по реновации за три месяца

В Москве с июля по сентябрь новые квартиры по программе реновации получили жители 90 старых домов. Это почти 17 тысяч человек, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По сравнению с третьим кварталом 2025 года число расселенных домов выросло более чем в 2 раза. Тогда новые квартиры получили жители 42 домов, в которых проживали около 7 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.