"Новости дня": в Алтуфьевском районе более 90 семей переехали по программе реновации

В Алтуфьевском районе более 90 семей переехали из старых пятиэтажек в новостройку по программе реновации. 28-этажный комплекс расположен на улице Бегичева. У комфортабельных квартир уже готовая отделка.

Для удобства жителей в подъездах предусмотрены комнаты для консьержей и помещения для детских колясок и велосипедов. Рядом с домом есть где погулять и заняться спортом: во дворе обустроили детскую и спортивную площадки с видеонаблюдением.

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