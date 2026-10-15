15 октября, 13:30Город
"Новости дня": в Алтуфьевском районе более 90 семей переехали по программе реновации
В Алтуфьевском районе более 90 семей переехали из старых пятиэтажек в новостройку по программе реновации. 28-этажный комплекс расположен на улице Бегичева. У комфортабельных квартир уже готовая отделка.
Для удобства жителей в подъездах предусмотрены комнаты для консьержей и помещения для детских колясок и велосипедов. Рядом с домом есть где погулять и заняться спортом: во дворе обустроили детскую и спортивную площадки с видеонаблюдением.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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