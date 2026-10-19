Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В приложении "ЕМИАС. ИНФО" появились персональные страницы участковых врачей. Это понятная и удобная точка взаимодействия со своим доктором – от записи на прием до получения полезной информации. Это шаг к новой модели работы участкового врача, в которой он сопровождает пациента на протяжении всей жизни.

"Рак молочной железы – одно из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин. На первых стадиях оно зачастую протекает бессимптомно, поэтому важно заниматься профилактикой. Узнать индивидуальные риски и получить рекомендации каждая москвичка может в рамках "Московского чекапа". Самое передовое комплексное обследование доступно в 20 современных центрах женского здоровья. Сегодня на первой и второй стадиях рак молочной железы выявляется в 79,5 % случаев", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Свыше 900 тысяч горожан завершили первый онлайн-этап "Московского чекапа" – новой программы заботы о здоровье. Из них более 260 тысяч – практически каждый третий – это молодые люди в возрасте до 35 лет. Каждому участнику назначили персональный набор обследований из расширенного московского пакета.