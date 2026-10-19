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19 октября, 14:30

Общество

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

Собянин: в Москве провели первую в России трансплантацию спинного мозга

Собянин рассказал об обновлении инфраструктуры медицинской помощи детям

"Новости дня": клинике доктора Рошаля исполнилось 130 лет

Ранняя диагностика рака молочной железы в Москве стала намного эффективнее

Клиника доктора Рошаля в Москве отметила 130-летие

Рак молочной железы в Москве на ранней стадии выявляют в 79,5% случаев

Сергей Собянин: знаменитой клинике доктора Рошаля исполнилось 130 лет

Новости социального блока Москвы

В Москве открылся 12-й городской съезд педиатров

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В приложении "ЕМИАС. ИНФО" появились персональные страницы участковых врачей. Это понятная и удобная точка взаимодействия со своим доктором – от записи на прием до получения полезной информации. Это шаг к новой модели работы участкового врача, в которой он сопровождает пациента на протяжении всей жизни.

"Рак молочной железы – одно из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин. На первых стадиях оно зачастую протекает бессимптомно, поэтому важно заниматься профилактикой. Узнать индивидуальные риски и получить рекомендации каждая москвичка может в рамках "Московского чекапа". Самое передовое комплексное обследование доступно в 20 современных центрах женского здоровья. Сегодня на первой и второй стадиях рак молочной железы выявляется в 79,5 % случаев", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Свыше 900 тысяч горожан завершили первый онлайн-этап "Московского чекапа" – новой программы заботы о здоровье. Из них более 260 тысяч – практически каждый третий – это молодые люди в возрасте до 35 лет. Каждому участнику назначили персональный набор обследований из расширенного московского пакета.

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