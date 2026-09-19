Рублево-Архангельская линия метро сделала поездки в центр быстрее для тысяч москвичей

Запуск Рублево-Архангельской линии метро позволил разгрузить Таганско-Краснопресненскую и Арбатско-Покровскую ветки, а также ускорил поездки в центр для тысяч москвичей.

Первый участок новой ветки открылся две недели назад. Он связал пять районов столицы с Солнцевской, Филевской и Большой кольцевой линиями, а также с Московским центральным кольцом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.