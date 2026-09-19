Собянин: городской вокзал Беговая объединит МЦД, метро и наземный транспорт

Городской вокзал Беговая объединит МЦД, метро и наземный транспорт. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, для бесшовной пересадки станцию Беговая МЦД-1 перенесли ближе к метро. Станция Беговая появится также на МЦД-4. Таким образом, пассажиры будут переходить между ними, не выходя на улицу. Это сократит время пересадки в 5 раз.

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