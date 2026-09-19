Москвич обменял баллы "Миллиона призов" за онлайн-голосование на поход в зоопарк

Москвич обменял баллы "Миллиона призов" за онлайн-голосование на посещение зоопарка. Молодой человек впервые принял участие в выборах, выиграл 5 тысяч баллов и решил отправиться с братом в зоосад.

В первый день проведения акции победителями стали более 2 миллионов человек. Они получили от 1 до 50 тысяч баллов. Один балл равен одному рублю. Их можно обменять на промокоды, они дают скидки в кафе и аптеках, а также пополнить ими карту "Тройка", обменять их на баллы "Мосбилета" или направить в благотворительные фонды-партнеры программы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

