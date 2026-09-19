Стоимость ремонта по ОСАГО будут определять по обновленным справочникам с 19 сентября. В них пересмотрели цены на автомобильные запчасти, которые учитывают при оценке ущерба. В среднем страховые выплаты могут вырасти примерно на 8–10 %.

Слишком дешевые аналоги деталей при этом учитывать не будут. Если их цена ниже стоимости оригинала на 70% и более, из расчета их исключат.

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