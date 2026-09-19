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Новости

19 сентября, 08:45

Транспорт

Стоимость ремонта по ОСАГО будут определять по обновленным справочникам с 19 сентября

Стоимость ремонта по ОСАГО будут определять по обновленным справочникам с 19 сентября

Скоростные "Ласточки" в Минск и Смоленск будут останавливаться на станции Москва-Сити

На Балаклавском и Мичуринском проспектах открылись новые развороты и дополнительные полосы

В Москве завершилась проходка тоннеля между станциями "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар"

Пригородный маршрут № 1502 запустили от станции метро "Медведково" до поселка Пироговского

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Новые выделенные полосы откроют на пересечении Ленинградского и Волоколамского шоссе

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Стоимость ремонта по ОСАГО будут определять по обновленным справочникам с 19 сентября. В них пересмотрели цены на автомобильные запчасти, которые учитывают при оценке ущерба. В среднем страховые выплаты могут вырасти примерно на 8–10 %.

Слишком дешевые аналоги деталей при этом учитывать не будут. Если их цена ниже стоимости оригинала на 70% и более, из расчета их исключат.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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