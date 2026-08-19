Телеканал Москва 24 подвел итоги розыгрыша "Районы, кварталы"

Телеканал Москва 24 подвел итоги розыгрыша в рубрике "Районы, кварталы". Зрителям показали район Сокольники. Правильный ответ прислали 63 человека, победителем стала Анна.

Розыгрыш проходит в будни. Участникам необходимо узнать район, написать название в чат-бот, указать имя и номер телефона. Победителя определяют с помощью рандомайзера в 17:00. В День города всех победителей соберут в студии на Тверской и подарят мерч телеканала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.