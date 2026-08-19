Нарушения обнаружили в столичном антикафе, где погибли птицы

Столичное антикафе, против которого возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, продолжает работать. В помещении, где находились более 200 попугаев, нашли многочисленные нарушения.

В морозильной камере обнаружили свыше 100 мертвых птиц с тяжелыми травмами, а у владельцев антикафе не было ни ветеринарных документов, ни лицензий. В прокуратуре Москвы сообщили, что виновных привлекли к административной ответственности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.