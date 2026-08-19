Маркетолог рассказала о рисках при покупке микроквартир

На рынке недвижимости набирает обороты схема с продажей долей под видом отдельных квартир. В объявлении указана студия с собственной кухней и санузлом по привлекательной цене, а по документам – это доля в обычной двухкомнатной или трехкомнатной квартире, рассказала маркетолог Екатерина Козлова.

Такие студии стоят заметно дешевле, что является хорошим аргументом для покупателя. Главный риск состоит в том, что человек получает не отдельную квартиру, а долю в праве общей собственности.

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