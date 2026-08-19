Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа, 07:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин наградил лучших специалистов центров госуслуг "Мои документы"

Сергей Собянин наградил лучших специалистов центров госуслуг "Мои документы"

Сергей Собянин: московская билетная система работает уже в 37 регионах России

Собянин рассказал об участии москвичей в Большой арктической экспедиции

Сергей Собянин наградил лучших специалистов центров госуслуг "Мои документы"

Сергей Собянин рассказал о развитии сети современных электродепо

Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО

Сергей Собянин рассказал о развитии территории Сколкова

Собянин: уникальный производственно-пищевой комплекс открыт на западе Москвы

Собянин рассказал, как МЦД-3 улучшил поездки по Москве и области

Собянин сообщил о строительстве детсада в Западном Дегунине

Сергей Собянин наградил сотрудников центров госуслуг "Мои Документы". Мэр столицы вручил почетные грамоты правительства Москвы и объявил благодарности наиболее отличившимся сотрудникам.

Церемонию награждения приурочили к 15-летию создания сети центров госуслуг в Москве. "Мои документы" смогли заменить более 1,2 тысячи приемных различных органов власти. В центрах работают свыше 9 тысяч сотрудников, а заявителям предоставляется более 260 услуг.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобществогородвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

Как россиянка вырастила гигантские овощи?

Жительница Красноярска вырастила огромный помидор, который весит 4,5 килограмма

Чтобы овощи выросли больших размеров, необходимы генетические предпосылки

Читать
закрыть

Как хотят снимать семейное кино в РФ?

В России разработали рекомендации для съемок фильмов с учетом семейных ценностей

Читать
закрыть

Ждет ли россиян осенний бум вакансий?

Завершение сезона отпусков станет толчком для запуска новых проектов и расширения штата

Осенью также начинается этап бюджетного планирования

Читать
закрыть

Что известно о нападении медведя на девушку в тайге?

Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг

Читать
закрыть

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика