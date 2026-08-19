19 августа, 07:30Мэр Москвы
Сергей Собянин наградил лучших специалистов центров госуслуг "Мои документы"
Сергей Собянин наградил сотрудников центров госуслуг "Мои Документы". Мэр столицы вручил почетные грамоты правительства Москвы и объявил благодарности наиболее отличившимся сотрудникам.
Церемонию награждения приурочили к 15-летию создания сети центров госуслуг в Москве. "Мои документы" смогли заменить более 1,2 тысячи приемных различных органов власти. В центрах работают свыше 9 тысяч сотрудников, а заявителям предоставляется более 260 услуг.
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