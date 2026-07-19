Дептранс Москвы отреагировал на сообщения о неправомерном штрафе в метро

Безбилетником оказалась несовершеннолетняя дочь женщины. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Ранее в соцсетях распространилась информация, что женщину оштрафовали в столичном метро за то, что следом за ней через турникет прошел посторонний человек.

Однако в Дептрансе напомнили, что бесплатный проезд в городском транспорте положен только детям до семи лет. Если ребенок старше, за него необходимо оплачивать поездку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

