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19 июля, 16:15

Транспорт

Дептранс Москвы отреагировал на сообщения о неправомерном штрафе в метро

Дептранс Москвы отреагировал на сообщения о неправомерном штрафе в метро

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Безбилетником оказалась несовершеннолетняя дочь женщины. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Ранее в соцсетях распространилась информация, что женщину оштрафовали в столичном метро за то, что следом за ней через турникет прошел посторонний человек.

Однако в Дептрансе напомнили, что бесплатный проезд в городском транспорте положен только детям до семи лет. Если ребенок старше, за него необходимо оплачивать поездку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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