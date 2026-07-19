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Новости

19 июля, 15:30

Происшествия

WB Банк запустил меры поддержки для продавцов, пострадавших от атак ВСУ

WB Банк запустил меры поддержки для продавцов, пострадавших от атак ВСУ

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Wildberries Банк запустил меры поддержки для продавцов, чей товар пострадал в результате атак на логистические центры компании в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области.

Продавцам предоставят отсрочку в 6 месяцев для погашения долга. Для восполнения утерянного запаса товаров селлерам выдадут льготные кредиты и предложат особые условия факторинга.

Кроме того, банк отменит все комиссии за платежи внутри России и введет начисление процентов на остатки по повышенной ставке. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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