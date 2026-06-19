Новый спортивный кластер открыли в Северном Бутове

В Северном Бутове открыли новый спортивный кластер в рамках программы "Мой район". В мероприятии принял участие Герой России, летчик-космонавт, депутат Госдумы, член партии "Единая Россия" Роман Романенко.

На территории установили 25 уличных тренажеров, оборудовали площадки для командных видов спорта, беговые дорожки и зону для настольного тенниса. До конца года в Москве планируется открыть еще три спортивных кластера.

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