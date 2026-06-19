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Новости

19 июня, 13:00

В мире

Новости мира: число жертв лихорадки Эбола в Конго превысило 230

Новости мира: число жертв лихорадки Эбола в Конго превысило 230

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Число жертв лихорадки Эбола в Конго превысило 230, сообщили в Минздраве страны. Всего подтвержденных случаев заражения почти 900. Летальность во время новой вспышки медики оценивают в 26%. ВОЗ признала ситуацию в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.

Торнадо прошел по американскому штату Иллинойс. В четырех городах разрушены дома, повалены деревья и уже более суток нет электричества из-за оборванных линий. В Эффингеме есть случаи утечки газа. Местные жители не пострадали. В Чарльстоне власти объявили чрезвычайное положение из-за разрушений инфраструктуры и перекрытия дорог.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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