19 июня, 10:45Происшествия
Новости мира: подозреваемого в стрельбе на Таймс-сквер задержали в Нью-Йорке
Полиция Нью-Йорка задержала подозреваемого в стрельбе на Таймс-сквер. По имеющейся информации, это подросток, которому не исполнилось 18 лет. Инцидент произошел накануне, два человека выбежали в центр площади и открыли огонь. Никто не пострадал.
В Токио шестеро детей пострадали из-за пожара в начальной школе. Загорелся музыкальный класс во время занятий. Детей и преподавателей эвакуировали из здания. Нескольким ученикам и одному учителю понадобилась медицинская помощь. На месте ЧП работают более 50 пожарных расчетов.
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