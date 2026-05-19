19 мая, 15:15
В "МК" назвали возможную причину визита людей в масках в здание редакции
Визит неизвестных людей в масках в здание редакции газеты "Московский комсомолец" может быть связан с арендаторами помещений. Об этом сообщили в издании.
Группа людей в масках и камуфляже прошла через проходную и направилась на третий этаж, где расположены офисы арендаторов. Главный редактор "МК" Павел Гусев рассказал, что неизвестные вели себя агрессивно и отказывались объяснять свои действия.
