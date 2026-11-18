Снег в Москве сменится дождями. Коммунальные службы убирают первые в городе сугробы. При этом синоптики обещают до плюс 6 градусов в четверг, 19 ноября.

Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Дональд Трамп сделали совместное фото на саммите АТЭС в Шэньчжэне. После этого они посетили торжественный прием. Гостям предложили блюда традиционной китайской кухни, три вида вин и черную икру.

Стадион "Крылья советов" в Москве начнут реконструировать в 2027 году и сделают его круглогодичным. Специалисты разрабатывают концепцию и проектную документацию его восстановления. В планах сделать новое покрытие футбольному полю, построить теплые раздевалки и трибуны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

