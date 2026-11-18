Департамент транспорта столицы предупредил о возможных семибалльных заторах в Москве в вечерний час пик. Это связано со снегопадом, который начался утром 18 ноября и, по прогнозам синоптиков, продлится до конца дня.

В отдельных районах высота сугробов может достигнуть 10 сантиметров. Наиболее сложная дорожная обстановка ожидается в центре города, на Третьем транспортном кольце, МКАД и вылетных магистралях по направлению в область.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.