Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил о назначении Сергея Овчинникова на должность главного тренера. Он сменил Михаила Галактионова. В клубе уточнили, что назначение носит временный характер. Овчинников будет руководить командой до зимы.

Спортсменка Мирра Андреева планирует провести отпуск в Сибири. После победы на итоговом турнире в Индиан-Уэллсе российская теннисистка рассказала, что собирается навестить родственников в Красноярске.

Александр Зверев первым обеспечил себе выход в плей-офф Итогового турнира ATP. В матче группового этапа немецкий теннисист с российскими корнями победил американца Бена Шелтона со счетом 6:2, 7:6.

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