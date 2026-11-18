В магазинах проекта "Сделано в Москве" с 23 по 30 ноября пройдет распродажа. Более 50 столичных брендов предоставят скидки до 55% на свою продукцию.

Приобрести товары по сниженным ценам можно будет в инновационном кластере "Ломоносов", а также районных центрах "Место встречи "Бирюсинка", "Место встречи "Байконур", "Место встречи "Ангара" и "Место встречи "Марс".

Скидки распространятся на одежду и аксессуары, украшения, косметику, товары для дома, детские игрушки и сувениры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.