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18 октября, 09:15

Транспорт

В столичных аэропортах сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В столичных аэропортах сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

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В столичных аэропортах сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Меры вводили для обеспечения безопасности полетов, из-за чего десятки самолетов ушли на запасные аэродромы. Сейчас в расписании сохраняются задержки и отмены рейсов, поэтому пассажирам рекомендуют проверять информацию на онлайн-табло.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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