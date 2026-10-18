В столичных аэропортах сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Меры вводили для обеспечения безопасности полетов, из-за чего десятки самолетов ушли на запасные аэродромы. Сейчас в расписании сохраняются задержки и отмены рейсов, поэтому пассажирам рекомендуют проверять информацию на онлайн-табло.

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