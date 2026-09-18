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Новости

18 сентября, 13:15

Происшествия

В Госавтоинспекции рассказали об обстоятельствах массовой аварии на Кутузовском проспекте

В Госавтоинспекции рассказали об обстоятельствах массовой аварии на Кутузовском проспекте

Массовая авария произошла на Кутузовском проспекте

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В Госавтоинспекции рассказали об обстоятельствах массовой аварии на Кутузовском проспекте. У дома 41 водитель одной из машин выехал на встречную полосу и врезался в 7 автомобилей. В результате один человек погиб, трое пострадали.

Сейчас движение в сторону центра очень сильно затруднено. На месте работают полиция и скорая помощь. Рекомендуется искать пути объезда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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