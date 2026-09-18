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18 сентября, 07:45

Общество

В Москве расширят программу комплексной профориентации школьников

В Москве расширят программу комплексной профориентации школьников

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В Москве расширят программу комплексной профориентации школьников. Сейчас она доступна ученикам 9-х, 10-х и 11-х классов. С января 2027 года к ней присоединятся 8-классники.

Кроме того, вырастет число площадок. Новым хабом станет центр практического обучения "Профессии будущего" в Печатниках, где школьники смогут осваивать востребованные специальности на практике.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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