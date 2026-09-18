В России отцы могут оформить отпуск по уходу за ребенком и получать ежемесячные пособия

В России отцы имеют право оформить отпуск по уходу за ребенком и так же получать ежемесячные пособия. Для этого нужно подать по месту работы два соответствующих заявления. Также это могут сделать работающие бабушка или дедушка.

При этом от мамы закон не требует обязательного трудоустройства. Выплаты производят до тех пор, пока малышу не исполнится 1,5 года. Однако пособие на одного ребенка не может выплачиваться одновременно двум членам семьи.

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