18 августа, 21:00Происшествия
Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 18 августа
Массовая авария произошла на 28-м километре Киевского шоссе в ТиНАО. Mercedes врезался в автомобили, стоявшие в очереди на заправку. По предварительным данным, минимум четыре человека пострадали.
Кроме того, суд арестовал виновника ДТП с участием автобуса на Дмитровском шоссе. Ранее стало известно, что на водителя грузовика завели уголовное дело. В результате аварии один человек погиб. Также повреждения получили пятеро пассажиров автобуса.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.