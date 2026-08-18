Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 18 августа

Массовая авария произошла на 28-м километре Киевского шоссе в ТиНАО. Mercedes врезался в автомобили, стоявшие в очереди на заправку. По предварительным данным, минимум четыре человека пострадали.

Кроме того, суд арестовал виновника ДТП с участием автобуса на Дмитровском шоссе. Ранее стало известно, что на водителя грузовика завели уголовное дело. В результате аварии один человек погиб. Также повреждения получили пятеро пассажиров автобуса.

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