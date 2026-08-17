Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом на Дмитровском шоссе

Уголовное дело возбудили в отношении водителя грузовой машины, который столкнулся с автобусом в Москве. Авария произошла на пересечении дублера Дмитровского шоссе с Долгопрудненским шоссе.

По данным столичного Дептранса, водитель большегруза проехал на красный свет. Перед этим он работал в ночную смену, а затем, не успев достаточно отдохнуть, вновь сел за руль. В результате ДТП один человек погиб, трое госпитализированы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.