Билеты на концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге раскупили за несколько часов

Билеты на концерты Канье Уэста на 80 тысяч мест в Санкт-Петербурге закончились за несколько часов. Самые дешевые билеты стоили 9 тысяч рублей, самые дорогие – 160 тысяч рублей. Сейчас билеты перепродают на "Авито" с наценкой до 83 тысячи рублей.

По словам организаторов, на концерты приедут зрители из разных регионов России, в том числе москвичи. При этом музыкальный критик Евгений Бабичев отметил, что окончательно говорить о проведении концерта можно будет только 10 октября.

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