Победителей проекта "Свое дело" наградили в Москве. Гран-при в размере 3 миллионоа рублей получил водитель такси Илья Слепнев, который планирует создать в Коломне небольшие комплексы для сна с лежанками над ульями.

Победителем проекта также стал студент инженерного направления и курьер Матвей Курочкин. Он предложил создать станцию для ремонта автомобилей в формате современного гаража. Всего участники подали более 1,5 тысячи заявок со всей страны, в финал вышли 15 человек.

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