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Новости

18 августа, 19:00

Город

Студенческий фестиваль организовали на крыше районного центра в Очаково-Матвеевском

Студенческий фестиваль организовали на крыше районного центра в Очаково-Матвеевском

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В районе Очаково-Матвеевское студенческий фестиваль организовали на крыше районного центра "Место встречи Планета". Мероприятие посвятили четырехлетию городского проекта "Полит.Чемпион". Проект объединяет активную молодежь, помогает находить единомышленников и развивать навыки управления.

Сейчас площадка объединяет 2 тысячи студентов более чем из 60 вузов Москвы. За 4 года в рамках проекта разработали более 50 управленческих игр. Участники также развивают проекты, занимаются информационным сопровождением, дизайном, внутренними и внешними связями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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