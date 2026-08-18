Студенческий фестиваль организовали на крыше районного центра в Очаково-Матвеевском

В районе Очаково-Матвеевское студенческий фестиваль организовали на крыше районного центра "Место встречи Планета". Мероприятие посвятили четырехлетию городского проекта "Полит.Чемпион". Проект объединяет активную молодежь, помогает находить единомышленников и развивать навыки управления.

Сейчас площадка объединяет 2 тысячи студентов более чем из 60 вузов Москвы. За 4 года в рамках проекта разработали более 50 управленческих игр. Участники также развивают проекты, занимаются информационным сопровождением, дизайном, внутренними и внешними связями.

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