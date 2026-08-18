Фестиваль "Русское поле" пройдет 22 августа в Парке Победы

Москвичей приглашают посетить фестиваль "Русское поле", который пройдет в День государственного флага 22 августа в Парке Победы на Поклонной горе. Мероприятие приурочат к Году единства народов России.

Организаторы ежегодно стараются сделать программу интересной и разнообразной. Гости смогут посетить площадь регионов, приобрести продукты народных промыслов, посмотреть современные этнографические модные коллекции, а также поучаствовать в мастер-классах и обрядах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.