Канье Уэст может получить около 20 млн долларов за концерты в Санкт-Петербурге

Американский рэпер Канье Уэст получит около 20 миллионов долларов за концерты в Санкт-Петербурге, такую оценку дают специалисты музыкальной индустрии. При этом спрос на гостиницы в городе вырос на 53%, на авиабилеты – почти на 400%, а на железнодорожные перевозки – в 41 раз.

Места на арене вместимостью около 80 тысяч человек быстро раскупили. Сначала закончились самые дешевые билеты стоимостью 9 тысяч рублей без учета комиссии, затем продали места за 160 тысяч рублей.

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