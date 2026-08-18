Около 70 кафе и ресторанов вошли в гастрономический путеводитель Москвы

В Москве выпустили гастрономический путеводитель по паркам, в который вошли около 70 кафе и ресторанов. Путеводитель помогает посетителям выбрать места для перекуса, обеда или ужина и составить собственный маршрут по парку.

В справочнике представлены разные форматы заведений, в том числе кофейни, чайные, кафе и рестораны. В цифровой версии можно найти точки на карте и выбрать подходящее заведение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.