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18 августа, 07:45

Общество

Минпросвещения РФ установило максимальное число уроков в школах

Минпросвещения РФ установило максимальное число уроков в школах

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Минпросвещения РФ установило максимальное количество уроков в день для школьников. В сентябре и октябре у первоклассников будет не более трех уроков в день продолжительностью 35 минут.

В ноябре и декабре количество уроков увеличится до четырех. С января по май продолжительность занятий составит 40 минут.

Во 2–4-х классах у школьников может быть максимум пять занятий. Один раз в неделю допускается шесть уроков за счет физкультуры. Для 5–6-х классов максимум составляет шесть уроков, для 7–11-х классов – семь уроков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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