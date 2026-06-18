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Новости

Новости

18 июня, 08:30

В мире

Новости мира: в Британии засох дуб, связанный с легендой о Робин Гуде

Новости мира: в Британии засох дуб, связанный с легендой о Робин Гуде

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В Британии засох древний дуб, связанный с легендой о герое народных баллад Робин Гуде. По данным Королевского общества защиты птиц, дерево, находящееся в самом сердце Шервудского леса, пострадало от затяжной засухи. Его возраст превышал 1 200 лет. При этом черенки и саженцы большого дуба высажены в разных уголках планеты.

В Праге прошел первый чемпионат по хоббихорсингу. Это соревнования среди любителей бега с палками с лошадиными головами. Участникам предстояло проходить полосу препятствий и дефилировать на подиуме. Всего набралось несколько сотен участников. Судьи оценивали их по тем же параметрам, которые применяются на соревнованиях настоящих жокеев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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