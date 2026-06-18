В Москве стали популярны рестораны, в которых взвешивают все ингредиенты

В московских ресторанах стали популярны блюда с хорошим составом. В заведениях молекулярной кухни повара работают почти как ученые: они взвешивают ингредиенты до грамма и тщательно рассчитывают каждую подачу. Все заносят в специальную технологическую карту – подробный паспорт блюда.

Возможность контролировать состав блюда и размер порции становится частью современной культуры осознанного питания.



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