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18 июня, 07:30

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В Москве стали популярны рестораны, в которых взвешивают все ингредиенты

В Москве стали популярны рестораны, в которых взвешивают все ингредиенты

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В московских ресторанах стали популярны блюда с хорошим составом. В заведениях молекулярной кухни повара работают почти как ученые: они взвешивают ингредиенты до грамма и тщательно рассчитывают каждую подачу. Все заносят в специальную технологическую карту – подробный паспорт блюда.

Возможность контролировать состав блюда и размер порции становится частью современной культуры осознанного питания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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