Импортные товары до 17 тысяч рублей будут облагаться налогом в России

Импортные товары стоимостью до 17 тысяч рублей будут облагаться налогом, а более дорогие – еще и пошлиной. Об этом рассказал президент ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Товарный поток из Китая и других стран приравнивается к обычному торговому обороту.

Переход к новым правилам будет плавным. В 2027 году ставка НДС составит 7%, в 2028 году 14%, в 2029 году 22%. Производители, отправляющие товары в Россию, должны будут декларировать соответствие продукции требованиям технических регламентов Евразийского союза.

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