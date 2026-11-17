В Москве ожидают самый сильный снегопад с начала осени. Осадки начнутся ранним утром 18 ноября, а к вечеру местами сформируется снежный покров высотой до 4 сантиметров.

Из-за гололедицы в городе объявили повышенный уровень погодной опасности. Коммунальные службы готовятся к непогоде, а автомобилистов просят пересесть на общественный транспорт или выезжать только на зимней резине.

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