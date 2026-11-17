Продажи товаров для самостоятельного ремонта в Москве выросли на 2,9% в третьем квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению экспертов, москвичи все чаще ремонтируют жилье своими силами, не привлекая специалистов.

Одной из причин называют ужесточение требований по программе льготной семейной ипотеки. Часть покупателей потеряла возможность приобрести собственную квартиру и стала активнее обустраивать уже имеющееся жилье.

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