Буфеты в обновленных московских поликлиниках стали популярны среди зумеров. В социальных сетях молодые люди публикуют обзоры меню, обсуждают цены и сравнивают их с предложениями столичных кофеен.

Буфеты размещают на первых этажах поликлиник, чтобы посетители и сотрудники могли перекусить, не покидая медицинское учреждение. Выпечку готовят на месте, а в меню также представлены горячие блюда и авторские напитки.

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