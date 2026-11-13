Дизайнеры и художники могут подать заявку на украшение елей на Кузнецком Мосту

В Москве стартовал прием заявок на конкурс дизайнерских елей, которые украсят улицу Кузнецкий Мост. Участвовать могут столичные дизайнеры, молодые художники, студенты профильных вузов, производители украшений и творческие коллективы.

Выставка новогодних деревьев пройдет в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Участие позволит авторам представить свои работы широкой аудитории в центре Москвы без затрат на организацию площадки, а представителям бизнеса привлечь внимание к своим брендам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.