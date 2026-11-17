Зеркало на Шелепихинской набережной в Москве стало причиной массовых нарушений правил дорожного движения. Автомобилисты подъезжают к арт-объекту ради фотографий и видеороликов на фоне "Москва-Сити", однако для этого заезжают на тротуар или останавливаются под запрещающим знаком.

За остановку или стоянку на тротуаре предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей, а за нарушение требований знака "Остановка запрещена" водителю грозит 4,5 тысячи рублей. Само зеркало установили после реконструкции набережной для фотографирования городского пейзажа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.