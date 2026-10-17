Отец погибшего в Египте ребенка заявил, что власти не оказывают давления на семью

Отец 11-летнего мальчика, погибшего в отеле в Шарм-эш-Шейхе, прокомментировал случившееся. По его словам, власти не оказывают давления на их семью, а в гостинице устраняют неисправности проводки.

Причиной смерти ребенка, вероятнее всего, стал удар током. Расследование ведет прокуратура, уже прошли три допроса фигурантов.

Трагедия произошла в пятизвездочной гостинице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

