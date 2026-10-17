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17 октября, 16:30

Спорт

Спортивно-тактическая игра "Город героев" прошла в Москве

Спортивно-тактическая игра "Город героев" прошла в Москве

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В Москве прошла спортивно-тактическая игра "Город героев", объединившая участников в командной эстафете с военно-прикладными заданиями. Мероприятие организовал патриотический клуб "Город героев Москва" проекта "Молодежь Москвы".

Сначала участники прошли общий практический блок, затем выполняли задания на контрольных точках: работали со снаряжением, оказывали первую помощь и преодолевали полосу препятствий. В финале команды выполнили комплексное задание по оказанию первой помощи и транспортировке пострадавшего.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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