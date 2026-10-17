Актрисе сериала "Беспринципные" повредили автомобиль на 1 миллион рублей

Актрисе сериала "Беспринципные" Зое Зиновьевой повредили автомобиль в шиномонтажной мастерской. По словам девушки, ущерб составил около 1 миллиона рублей.

Актриса рассказала, что приехала подкачать колесо, но после выполнения работы сотрудники потребовали заплатить вдвое больше оговоренной суммы. Зиновьева отказалась и оплатила услуги по первоначальной цене, предложив решить спор через суд.

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