Собянин сообщил об участии 500 тыс школьников в первом этапе Всероссийской олимпиады

Более 500 тысяч московских школьников приняли участие в первом этапе Всероссийской олимпиады. Состязания прошли по 24 из 28 предметов, ребята написали более 1 миллиона работ. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Больше всего работ выполнили по русскому и английскому языкам, литературе, истории и обществознанию. Впереди у школьников олимпиады по программированию, информационной безопасности, экономике и искусственному интеллекту.

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