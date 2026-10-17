На станции "Сосенки" Троицкой линии метро начали возводить стены, перекрытия, колонны и другие железобетонные конструкции. Рабочие формируют основной несущий каркас станционного комплекса.

Открытие станции позволит жителям района сократить время поездок и упростить пересадки на общественный транспорт. Урбанист Мари Чичагова отметила, что станция также может стать местом, где автомобилисты будут оставлять машины и продолжать путь на метро, снижая нагрузку на дороги.

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