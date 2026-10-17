Россиянка Чикунова выиграла третий этап Кубка мира по плаванию в Астане

Евгения Чикунова выиграла третий этап Кубка мира по плаванию в Астане. Россиянка стала лучшей на дистанции 200 метров брассом. Это ее третья победа на этапах Кубка мира в этом сезоне.

Теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии "Мастерс" в Шанхае. В четвертьфинале россиянин обыграл американца Томми Пола со счетом 6:3, 1:6, 6:3. За выход в финал Медведев поборется с испанцем Рафаэлем Ходаром.

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