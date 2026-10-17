В московских аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Ограничения вводили ночью и утром 17 октября для обеспечения безопасности полетов. При этом в аэропортах сохраняются задержки и отмены рейсов. Пассажирам рекомендуют проверять статус вылета на онлайн-табло.

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