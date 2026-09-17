Новак допустил возобновление экспорта дизтоплива после формирования запасов

Вице-премьер России Александр Новак допустил возобновление экспорта дизельного топлива после формирования достаточных запасов. Пока Минэнерго считает целесообразным сохранять ограничения, сообщают СМИ.

Правительство планирует продлить запрет на экспорт дизтоплива еще на месяц, до конца октября. Ограничения связывают с ремонтом российских НПЗ, часть которых пока не вышла на полную мощность.

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